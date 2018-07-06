IT-технологии в переработке промотходов обсудят на конференции в рамках ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. IT-технологии в переработке промышленных отходов обсудят на конференции "Инновационные технологии и производства - эко-технопарки, зеленые технологии России и Китая" в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель совета директоров ЗАО "Зеленая долина" Юлия Корнеева.

"Также одной из тем конференции станет использование IT-технологий в переработке промышленных отходов. Резидент индустриального парка Granpark в городе Асбест в Свердловской области представит доклад "Замкнутый цикл промышленных зон: зеленые технологии переработки отходов". Это технология, которая основана на [переработке] отходов рядом стоящего предприятия. Доклад о инновационной переработке заслуживает международного обсуждения", - сказала она.

Также Корнеева добавила, что участники конференции обсудят новую тему, которая была заявлена на III всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов-2018", - развитие арктических регионов. "На конференции представят два доклада с арктической тематикой - "Возможности зеленого финансирования в реализации инфраструктурных проектов Арктики" и "Перспективные направления и инвестирования в Арктическую зону РФ", - уточнила она.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслава Петрова, целью участия в ИННОПРОМ является обмен опытом с китайскими коллегами. "Нам интересно, как китайские представители скомпоновали рост промышленного производства, достаточно загрязняющую атмосферу, и вопросы экологии", - сообщил он.

Организаторами международной дискуссионной площадки является правительство Свердловской области, министерство природных ресурсов и экологии, российский форум "Роспромэко" и "Зеленая Долина".

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ--2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.