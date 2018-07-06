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Песков не исключил, что Путин и Трамп на встрече 16 июля обсудят тему кибербезопасности

Экономика и бизнес
6 июля, 16:40 дата обновления: 6 июля, 16:46 UTC+3

Пресс-секретарь президента России отметил, что вопрос о международном сотрудничестве в целях обеспечения кибербезопасности стоит на повестке дня давно

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вопросы международной кибербезопасности могут войти в повестку дня предстоящей 16 июля в Финляндии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вопрос о международном сотрудничестве в целях обеспечения кибербезопасности давно стоит на повестке дня", - сказал он. "Пока он не находил понимания у американских коллег", - отметил Песков. "Вместе с тем, нельзя исключать, что эта тема будет поднята в ходе предстоящих переговоров президентов РФ и США", - заявил пресс-секретарь.

Выступая в пятницу на Международном конгрессе по кибербезопасности, Путин призвал выработать единые международные правила игры в цифровой сфере, учитывающие права и интересы всех государств. По словам главы российского государства, мировое сообщество уже не раз убеждалось в том, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать только в собственных интересах вредят мировой информационной стабильности. В качестве положительного примера взаимодействия государств в киберпространстве Путин упомянул опыт согласования единых правил защиты персональных данных между Россией и европейскими государствами в рамках Совета Европы.

Герман Греф, глава Сбербанка, который выступает организатором конгресса, выразил надежду на то, что лидеры двух стран уделят внимание теме борьбы с киберпреступностью. Вице-премьер правительства Максим Акимов не подтвердил, но и не опроверг информацию о включении вопросов кибербезопасности в повестку саммита, сказав, что не готов пока это комментировать.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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