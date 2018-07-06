В России с начала года совершено около 40 тыс. киберпреступлений

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. МВД зарегистрировало с начала года около 40 тыс. киберпреступлений в России. Об этом сообщил журналистам замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Зарегистрировано около 40 тыс. (киберпреступлений), ущерб там небольшой, но большинство из них развиваются на уровне банков: кибератака произошла, они ее отбили, им выгоднее эту информацию не распространять, латетность достаточно высокая", - сказал он.

Зубов рассказал, что виды киберпреступности делятся на несколько блоков. "Первый блок - это традиционные виды уголовной преступности, которые переросли в интернет-среду, это кражи, вымогательства, хищения. Вторая часть киберпреступлений стала неотъемлемой частью деятельности международных организованных преступных сообществ, которые, оперируя миллиардными суммами, действуют в сфере денежных переводов, все это происходит в киберпространстве. Современные технологии по определению обязаны выявлять все эти вещи", - считает он.

Ранее в пятницу президент Интерпола, заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй на международном конгрессе по кибербезопасности в Москве выразил сомнение в победе новейших технологий над киберпреступностью. "Люди постоянно изобретают новые технологии, но не надо забывать, что преступники тоже начинают ее использовать для своих преступлений, и с точки зрения практики они опережают нас на несколько шагов, потому что они находятся в тени, а мы на светлой стороне. Мы действуем в рамках закона, а они могут наплевать на закон, поэтому это бег на неравных условиях", - сказал он.

По словам Мэн Хунвэя, правоохранители "могут использовать новую технологию, придавить киберпреступления, но это будет временный эффект, они могут найти щели в те ниши, куда можно внедриться". "Не надо обманывать себя, что мы можем с помощью новой технологии решить эти вопросы", - сказал президент Интерпола. По его мнению, необходимо создать единую мировую платформу для борьбы с киберпреступлениям.