"Вертолеты России" поставили в 2017 году 213 машин различным заказчикам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставил в минувшем году 213 вертолетов российским и зарубежным заказчикам, следует из годового отчета компании.

"В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2017 году... произведено 205 вертолетов, поставлено 213 вертолетов заказчикам в сроки, определенные контрактными документами АО "Вертолеты России" <...> Авиационными ремонтными предприятиями холдинга в 2016 году выполнен капитальный ремонт 148 вертолетов", - говорится в документе.

"Холдинг более чем в пять раз увеличил поставки российским покупателям, прежде всего благодаря реализации мер государственной поддержки развития санитарной авиации. Основной спрос - на вертолеты семейства Ми-8/17, увеличились поставки двухдвигательного вертолета "Ансат" легкого класса (массой до пяти тонн)", - сообщается в годовом отчете.

На 2017 год твердый портфель заказов составлял 396 вертолетов, стоимость заказов составляла 466 млрд рублей, следует из годового отчета. "Доля холдинга на мировом рынке в количественном выражении составила 11,5% при снижении рынка на 7,7% по сравнению с 2015 годом", - отмечается в документе.

Кроме того, "Вертолеты России" с Минобороны РФ реализовали переход на контракты жизненного цикла на стадии эксплуатации при продаже новых и ранее поставленных вертолетов.

"Переход на контракты жизненного цикла выполнен с учетом имеющегося опыта исполнения сервисных контрактов и оперативного поддержания исправности вертолетов совместно с Минобороны России при выполнении специальных задач Воздушно-космических сил. При этом срывов сроков исполнения контактных обязательств по вине заводов-изготовителей не имелось, штрафных санкций со стороны заказчиков не предъявлялось", - говорится в отчете.