ФАС продлила до осени срок исполнения предписания для Tele2 по национальному роумингу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 31 августа срок исполнения предписания для Tele2 по установлению экономически обоснованных тарифов в национальном роуминге, говорится в сообщении службы.

Ранее в ФАС сообщали ТАСС, что служба продлила для Tele2 срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу также до 31 августа по ходатайству оператора.

Tele2 подал в ФАС ходатайство о продлении срока исполнения предписания и по национальному роумингу, отмечается в сообщении. ФАС оценила обоснованность этого ходатайства и, с учетом технических ограничений по настройке и внесению изменений в биллинг операторов на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018, посчитала его мотивированным и удовлетворила. "Таким образом, в срок до 31.08.2018 для всех абонентов Tele2 внутрисетевой роуминг будет отменен, а тарифы на услуги связи в национальном роуминге приведены к экономически обоснованному уровню", - говорится в сообщении службы.

В апреле ФАС признала Tele2 нарушившим антимонопольное законодательство, сочтя его тарифы в национальном роуминге экономически необоснованными. Служба предписала оператору до 31 мая установить экономически обоснованные тарифы в национальном роуминге. В ФАС напомнили, что Tele2 добровольно снизил абонентские тарифы в Крыму в ходе рассмотрения дела.

Национальный роуминг действует, когда сеть оператора отсутствует в каком-либо регионе и он вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. Тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения, отмечало ведомство.

В августе 2017 года антимонопольная служба возбудила дела в отношении всех представителей "большой четверки" операторов ("Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и Tele2), сочтя, что цены на услуги связи в национальном роуминге монопольно высоки. Рассмотрение дел против "Вымпелкома", МТС и "Мегафона" по нацроумингу было завершено, поскольку операторы добровольно устранили нарушения.

Что касается дел против "большой тройки" по внутрисетевому роумингу - в соответствии с законодательством ФАС продлила сроки рассмотрения этих дел до 28 декабря из-за необходимости получения дополнительных доказательств. При этом в пресс-службе ФАС поясняли ТАСС, что следующее заседание комиссии ведомства, на котором будут рассмотрены дела, предварительно назначено на 10 июля.