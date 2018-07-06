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Пять компаний с инвестициями около 9 млрд руб. станут резидентами ОЭЗ в Липецкой области

Экономика и бизнес
6 июля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Большую часть средств вложит "Техпроминвест" - 8,5 млрд рублей пойдут на строительство логистического центра, который создаст 126 рабочих мест

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет особых экономических зон (ОЭЗ) регионального уровня Липецкой области одобрил заявки пяти компаний на получение статуса резидентов, они заявили инвестиции около 9 млрд рублей. Из них крупнейшим инвестором стала компания "Техпроминвест", которая вложит в строительство логистического центра в Ельце 8,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Наблюдательный совет ОЭЗ регионального уровня администрации Липецкой области одобрил пять заявок на получение статуса участника. В их числе "Техпроминвест", которая к 2020 году построит в ОЭЗ "Елецпром" логистический центр площадью 100 тыс. кв. метров с инвестициями 8,5 млрд рублей и созданием 126 рабочих мест", - сообщили в пресс- службе администрации региона.

ОЭЗ "Елецпром" создана на площади 831 га в городе Ельце Липецкой области в 2009 году для предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и логистической деятельности. Имеет одного резидента - компанию "Куриное царство", заявившую 18 млрд рублей инвестиций в создание 4 тыс. рабочих мест на комплексе по убою и переработке птицы, комбикормовом заводе и элеваторе.

По данным администрации Липецкой области, еще четыре компании станут резидентами ОЭЗ "Липецк-Технополюс", которая образована на 5 га в Липецке в 2010 году. Так, фирма "Элмейс" за 100 млн рублей создаст электронную площадку для малого бизнеса, "Лаборатория региональной организации содействия экологии" с вложением 5 млн рублей внедрит инновационные способы диагностики почвенных горизонтов, компания "Принтград Липецк" вложит 10 млн рублей в выпуск запчастей к IT-технике, "Спутник" за 1,5 млн рублей откроет производство детских развивающих комплексов.

В Липецкой области насчитывается 10 особых экономических зон регионального уровня, их резиденты заявили инвестиций более 100 млрд рублей, из них освоили 31,5 млрд рублей, они произвели продукции на 14 млрд рублей. В ОЭЗ сведут производственную деятельность 12 предприятий, на которых создано более 1,6 тыс. рабочих мест.

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