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"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года

Экономика и бизнес
6 июля, 18:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

Директор украинской компании Юрий Витренко напомнил, что 6 июля "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж относительно повышения тарифа на прокачку

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз" готов уменьшить сумму своих требований к "Газпрому" по транзиту газа, если тот согласится зафрахтовать новые объемы прокачки на период после 2019 года. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

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Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

Витренко напомнил, что в пятницу "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж относительно повышения тарифа на прокачку.

"Мы имеем на это право, это было подтверждено в решении предыдущего арбитража по транзитному контракту, - написал он в Facebook. - Предварительная сумма требований в нашем обращении в арбитраж, которое мы сегодня подали, почти $12 млрд (без процентов). Эта сумма будет уменьшена, если "Газпром" забронирует мощности на транзит после 2019 года и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

По его словам, новый арбитраж не отменяет "обязанности "Газпрома" заплатить $2,6 млрд" по предыдущему решению Стокгольмского арбитража.

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