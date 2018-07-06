Компания "Воркутауголь" начала принимать на работу сотрудников ликвидируемого "Интаугля"

СЫКТЫВКАР, 6 июля. /ТАСС/. Компания "Воркутауголь" приняла первые заявки от сотрудников ликвидируемого "Интаугля", градообразующего предприятия приполярного моногорода Инта. Об этом ТАСС в пятницу сообщили на предприятии "Воркутауголь".

Ранее совет директоров Корпорации по развитию Республики Коми принял решение о ликвидации "Интаугля" и высвобождении 1249 сотрудников в связи с планово-убыточным производством и растущей нерентабельностью продукции. Компания "Воркутауголь" готова принять на работу 300 сотрудников до 1 сентября.

"Поступили первые заявки от интинцев, 12 человек уже преодолели обязательные тестирования, проходят медкомиссию и выходят на техминимум - профессиональное тестирование в Воркуте", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы "Воркутаугля" Татьяна Бушкова.

Часть горняков готовы принять на работу на предприятии "Яковлевский ГОК" в Белгородской области, где открыты вакансии проходчиков, механиков, горнорабочих, горномонтажников, машинистов подземных машин и буровых установок. "Мы в курсе ситуации с "Интауглем", в соответствие с теми вакансиями, которые у нас открыты, мы можем предоставить им работу. Сегодня было очень много звонков из "Интаугля", люди уточняли условия работы и брали время на то, чтобы подумать", - сообщили ТАСС в пресс- службе Яковлевского ГОКа.

По словам заместителя председателя правительства Коми, министра инвестиций, промышленности и транспорта региона, руководителя оперативного штаба по ликвидации "Интаугля" Николая Герасимова, в ближайшие дни горняки начнут получать уведомления о сокращении. Им готовы предложить порядка 2,7 тыс. рабочих мест в Инте, Воркуте или Усинске, а также по возможности помочь с переобучением, поиском работы и переездом в другие регионы страны. На данный момент формируется дорожная карта по ликвидации предприятия и решению возникающих проблем шахтеров.

Растущая нерентабельность

Главная причина закрытия шахты - растущая нерентабельность энергетического угля, который используется в качестве топлива для ТЭЦ и коммунальных котельных. Нерентабельность приводила к неоднократным банкротствам интинской шахты - по этой же причине в начале 2000-х годов закрылись четыре из ранее действовавших в Инте пяти шахт.

Как отметил зампред регионального правительства Николай Герасимов, Республика Коми привязана к первой ценовой зоне, где предельная цена на уголь, закладываемая в энерготарифы, составляет 600 рублей за тонну. Кузбасский уголь, к примеру, продается вдвое дороже. Кроме того, слишком дороги услуги РЖД, они обходятся в 1150 рублей с каждой тонны на доставку от Инты до Череповецкой ГРЭС.

В июне интинские горняки добыли угля на 35 млн рублей, затраты понесли на 90 млн. Правительство Коми активно искало новые рынки сбыта интинского угля, прорабатывало вопрос поставок на Восток, в Китай, однако все упирается в недостаточную пропускную способность железной дороги, нехватку подвижного состава и портов. При этом географически уголь из Коми находится на 3 тыс. км дальше, чем уголь из Хакассии или Кемерово.

Закрыть цивилизованно

По мнению экспертов, необходимо закрыть шахту цивилизованно и грамотно законсервировать, позаботиться о сотрудниках. На это потребуется отдельный проект и привлечение проектных институтов. В целом, ликвидация угольной шахты - дорогое удовольствие с учетом затрат на выполнение всех социальных гарантий и консервации опасного промышленного объекта, отметил генеральный директор АО "Научный центр ВостНИИ" по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли Юрий Филатов. "Консервация потребует дополнительного укрепления горных выработок, чтобы потом откачивать воду, иначе затопит все вокруг", - отметил руководитель научного центра.

Депутат Госсовета Коми, руководитель парламентского комитета по природопользованию, бывший профсоюзный лидер "Интаугля" Василий Смалий выразил сомнение, что значительная часть интинских горняков захочет переезжать на работу еще севернее - в Воркуту. "Если закрывать шахту, то необходимо делать это цивилизованно, позаботившись о сотрудниках. Уверен, что многие захотят переехать не в соседнюю Воркуту, а в среднюю полосу России, а значит, нужно помочь с переселением", - рассказал ТАСС Смалий.

Готов подключиться и максимально помочь интинским шахтерам председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, уроженец Инты Иван Мохначук, но пока земляки за помощью к нему не обращались. Об этом Мохначук рассказал ТАСС.

Ситуацию с ликвидацией "Интаугля" и соблюдением прав сотрудников отслеживает Воркутинская спецпрокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Как рассказал ТАСС заместитель спецпрокурора Николай Булышев, 9 июля сотрудники надзорной инстанции отправятся в Инту для оценки ситуации на месте.

"В последнее время мы провели в "Интаугле" пять комплексных проверок относительно соблюдения мер безопасности, - сообщил ТАСС зам спецпрокурора. - Нарушения были, задержки по зарплате допускались, но не более чем на полмесяца. Жалоб от интинских горняков не поступало, как и сигналов о возможном закрытии шахты, это решение было неожиданным", - сообщил ТАСС зам спецпрокурора.