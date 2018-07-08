Новый конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут зимой 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Строительство нового конгресс-холла, где пройдет форумная часть международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, будет завершено зимой 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после осмотра выставки ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области на год перенесло сроки открытия нового конгресс-холла в Екатеринбурге. Его планируют открыть к июлю 2019 года. На полях выставки ИННОПРОМ-2017 Куйвашев сообщал журналистам, что строительство конгресс-холла планировалось завершить к июлю 2018 года, к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

"Выставка развивается. Уже в следующем году мы будем в новом конгресс-холле, который будет сдан зимой 2018 года. Он будет готов к приему гостей ИННОПРОМА-2019, - сказал Куйвашев.

Ранее Управление государственной экспертизы Свердловской области оценило стоимость строительства в 3,36 млрд рублей. По словам Куйвашева, введение в эксплуатацию нового конгресс-холла позволит расширить возможности выставки. Помещение, где сейчас проходят форумы и панельные дискуссии в международном выставочном центре "Екатеринбург- Экспо", будут отданы под выставочные павильоны. Губернатор не уточнил, насколько расширятся площади.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство России ТАСС.