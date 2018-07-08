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Мантуров: мировая цифровизация промышленности за 10 лет принесет экономике более $30 трлн

Экономика и бизнес
8 июля, 18:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июля. /ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ отметил, что в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности составит $100 трлн

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

© Алексей Никольский/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Мировая цифровизация промышленности в ближайшее десятилетие позволит привнести в экономику более $30 трлн. Такую экспертную оценку озвучил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"По прогнозам мировых институтов, цифровая трансформация промышленности в течение следующего десятилетия сможет привнести более $30 трлн дополнительных доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности оценивается в $100 трлн", - сказал он, выступая перед гостями выставки ИННОПРОМ-2018 накануне официального открытия форума.

Он также отметил развитие поставщиков промышленного оборудования и программных решений для будущих "умных фабрик". "По оценке экспертов, уже к 2020 году мировой рынок технологий для цифровых производств составит свыше $700 млрд, а к 2025 году расширится до уровня $3 трлн за счет новых продуктов и сервисов", - добавил он.

Компании уже вступают в цифровую эпоху и пересматривают, ориентируясь на нее, свои корпоративные стратегии, производственные и инвестиционные планы, отметил министр.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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