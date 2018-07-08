Налоговый маневр в нефтяной отрасли принесет в бюджет РФ 300 млрд рублей к 2021 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на предстоящую трехлетку получение 300 млрд рублей дополнительных доходов к 2021 году. Об этом говорится в подготовленном Минфином документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы", размещенном на сайте бюджетного комитета Госдумы.

"По результатам завершения налогового маневра доходы федерального бюджета в 2021 году вырастут на сумму порядка 300 млрд рублей", - говорится в документе.

При этом в ведомстве отмечают, что нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2021 году снизится до 6% ВВП с нынешних 6,7%.

"Цена на нефть, балансирующая федеральный бюджет на первичном уровне (т.е. до исполнения обязательств по обслуживанию государственного долга) в 2018 году составит менее $50 за баррель, что является одним из самых низких уровней среди стран крупных экспортеров углеводородного сырья. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета по итогам 2018 года ожидается на уровне 6,7% ВВП по сравнению с уровнем около 10,0% несколько лет назад", - говорится в документе.

Последовательная реализация политики макроэкономической стабилизации (бюджетные правила) в совокупности с созданием новых инструментов развития (Фонд развития) с одной стороны, обеспечит постепенное сокращение ненефтегазового дефицита до 6,0% ВВП, а с другой - не будет угрожать устойчивости государственных финансов и доступности кредитных ресурсов для частного сектора, отмечает Минфин.