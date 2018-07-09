Реформы, европейская помощь и газ станут главными темами саммита Украина - ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Плановый саммит Украина - ЕС пройдет в понедельник в Брюсселе. В повестке дня значится весь комплекс проблем в двусторонних отношениях: реформы и борьба с коррупцией на Украине, условия предоставления новой программы макрофинансовой помощи Киеву в €1 млрд, завершающийся контракт на транзит российского газа через территорию Украины, а также повторение позиций сторон по конфликту в Донбассе.

Украину на саммите будет представлять президент Петр Порошенко и ряд профильных министров. Евросоюз - руководители европейских институтов: глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, - а также группа профильных еврокомиссаров. Замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет отдельную закрытую встречу с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Донбасс

По конфликту в Донбассе никакого практического обсуждения не планируется. "Лидеры ожидают услышать от президента Украины оценки ситуации в зоне конфликта на востоке Украины и подтвердить позицию ЕС по этой проблеме", - заявил в преддверии саммита журналистам европейский источник на брифинге в Брюсселе.

На сайте Европейского совета о предстоящей дискуссии сказано еще более категорично: "Что касается продолжающейся российской агрессии и конфликтов на востоке Украины, то саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители подчеркнут необходимость полного выполнения минских соглашений всеми сторонами, отмечая ответственность России в этом контексте. В отсутствие прогресса лидеры ЕС решили на июньском Европейском совете (саммите ЕС 28-29 июня - прим. ТАСС) утвердить продление экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики".

Этот абзац почти дословно повторяет позицию ЕС на прошлогоднем саммите с Украиной. Таким образом, позиция Брюсселя по Донбассу не обновляется.

Помощь почти готова

Как ранее сообщил европейский источник, Евросоюз на саммите 9 июля не объявит о предоставлении макрофинансовой помощи Киеву в €1 млрд. "На саммите подписания меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи не ожидается. Переговоры об этом продолжатся в течение ближайших недель", - отметил он.

Ранее институты ЕС утвердили новую программу макрофинансовой помощи Киеву в размере €1 млрд, которая должна быть переведена двумя траншами по €500 млн. Однако для перечисления этих денег Брюссель и Киев должны закрепить в письменной форме обязательства, которые примет на себя Украина для получения средств, что должно быть отражено в Меморандуме о взаимопонимании.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что предоставление этих денег будет осуществляться "в русле выполнения политики МВФ в отношении Украины".

Транзит кончается

По словам источника, Евросоюз намерен обсудить с Украиной и вопросы газового транзита через территорию Украины, а также "Северный поток - 2". "Мы планируем рассмотреть вопросы газового транзита и проблемы строительства "Северного потока - 2", - сказал он.

Источник напомнил, что этот обмен мнениями состоится в преддверии трехсторонней министерской встречи Россия - Украина - ЕС по газу, которая намечена на 17 июля в Брюсселе. Главной темой этой встречи должно стать обсуждение ситуации вокруг газового транзита через Украину после 2019 года, когда десятилетний транзитный контракт истечет, а строительство "Северного потока - 2" для прямых поставок в Европу будет завершено.