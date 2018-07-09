На Алтае на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" построят туристический комплекс

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Туристический комплекс стоимостью более 600 млн рублей построит к 2020 году новосибирская компания "Алтика" на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае. Комплекс рассчитан на более 200 отдыхающих, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор группы компаний "Алтика" Андрей Овсянников.

"На территории [комплекса] будут шесть таунхаусов по 10 номеров каждый уровня "стандарт". В каждом будут места для людей с ограниченными возможностями, - сказал Овсянников, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы построим также 13 комфортных коттеджей уровня полулюкс, люкс, апартаменты".

Комплекс будет располагаться на площадке в 12 га на берегу горной реки Катунь в сосновом лесу. Сейчас уже построены технические помещения, заложено основное здание проекта. Завершить его возведение предполагается во втором квартале 2020 года.

По словам гендиректора ОЭЗ Сергея Сошенко, инвестпроект "Алтики" будет одним из самых масштабных на территории турзоны. Как пояснил начальник краевого управления по по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, первый туркомплекс "Алтики" уже работает в соседней Республике Алтай. Существующий туркомплекс позиционирует себя как первый эко-отель в регионе.

По данным регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу, на сегодня в алтайской ОЭЗ зарегистрировано 20 резидентов. Алтайский край - регион активно развивающий туризм, на его долю приходится порядка 7% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток в край увеличивается примерно на 5% - в 2017 году он достиг отметки в 2,2 млн человек.