"Ъ": "Атомфлот" может забрать ледоколы у "Росморпорта"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Входящее в Росатом ФГУП "Атомфлот" рассматривает возможность в рамках получения функций оператора Северного морского пути (СМП) забрать два дизельных ледокола у ФГУП "Росморпорт" Росморречфлота - "Адмирал Макаров" и "Красин", сообщает газета "Коммерсантъ".

Как пояснил "Ъ" глава "Атомфлота" Вячеслав Рукша, "Адмирал Макаров" и "Красин" должны быть переданы на баланс "Атомфлота" как элемент портовой инфраструктуры для обеспечения активности в Чаун-Билибинском регионе (Чукотка) судоходства до Певека. Это позволит отвечать за восточный сектор Арктики, поясняет топ-менеджер. По его словам, через 5-7 лет эти ледоколы будут списаны, но 3-5 лет они могут выполнять вспомогательные функции в летне-осеннюю навигацию.

Законопроект о полномочиях госкорпорации "Росатом" в сфере развития и функционирования СМП и прилегающих территорий был одобрен на прошлой неделе.

В частности, законопроектом предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.