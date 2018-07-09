Россия и Южная Корея планируют создать центры развития морских технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Республика Корея планируют создать совместные центры инновационного развития морских технологий. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на сессии в рамках форума ИННОПРОМ-2018.

"То же самое происходит в судостроении, где мы планируем создание российско-корейских инновационных центров развития морских технологий. Подобные структуры, которые могут выступать в роли отраслевых системных интеграторов, необходимо формировать и в других секторах машиностроения", - сказал он.

Министр также призвал корейских партнеров участвовать в совместной разработке беспилотных видов транспорта. "Наши крупнейшие корпорации уже начали реализовывать дорожные карты по морскому, наземному и авиационному беспилотнику. Учитывая возможности орбитальной группировки "Глонасс", мы имеем все для того, чтобы вплотную подойти к созданию транспортных систем будущего", - добавил Мантуров.

Республика Корея в этом году стала страной-партнером России на ИННОПРОМ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.