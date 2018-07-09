Saudi Aramco прогнозирует дефицит нефти из-за популярности сланцевых проектов

ТАСС, 9 июля. Кризис предложения может грозить рынку нефти в ближайшие годы из-за того, что крупнейшие игроки сосредоточили свои инвестиции на сланцевых и других краткосрочных проектах. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал глава крупнейшей в мире по добыче и запасам государственной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

"Такие проекты, как сланцевая добыча, - они не создадут достаточный запас для удовлетворения спроса на нефть в период до 2040 года", - сказал он. По словам Нассера, ведущие международные компании сейчас сосредоточены на снижении затрат и возврате средств инвесторам после краха цен на нефть в 2014 году. "То есть сегодня они больше думают об акционерах, чем об инвестициях в добычу", - резюмировал глава Saudi Aramco.

Сланцевые проекты, на которых сосредоточились такие компании, как ExxonMobil, Chevron и Shell, дают быструю отдачу, продолжает Нассер, но мир все еще зависим от поставок традиционной нефти.