Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Saudi Aramco прогнозирует дефицит нефти из-за популярности сланцевых проектов

Экономика и бизнес
9 июля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Глава компании Амин Нассер добавил при этом, что мир все еще зависим от поставок традиционной нефти

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Кризис предложения может грозить рынку нефти в ближайшие годы из-за того, что крупнейшие игроки сосредоточили свои инвестиции на сланцевых и других краткосрочных проектах. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал глава крупнейшей в мире по добыче и запасам государственной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

"Такие проекты, как сланцевая добыча, - они не создадут достаточный запас для удовлетворения спроса на нефть в период до 2040 года", - сказал он. По словам Нассера, ведущие международные компании сейчас сосредоточены на снижении затрат и возврате средств инвесторам после краха цен на нефть в 2014 году. "То есть сегодня они больше думают об акционерах, чем об инвестициях в добычу", - резюмировал глава Saudi Aramco.

Сланцевые проекты, на которых сосредоточились такие компании, как ExxonMobil, Chevron и Shell, дают быструю отдачу, продолжает Нассер, но мир все еще зависим от поставок традиционной нефти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
4
На авиационном заводе в Иркутске загорелся малярный цех
5
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!