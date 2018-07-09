Hyundai допускает возможность локализации производства умных автомобилей в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Hyundai Wia (входит в Hyundai Motor Group) допускает возможность локализации производства умных автомобилей на территории России, сообщил старший вице-президент компании Зин Ёнг Хон, выступая на сессии в рамках форума ИННОПРОМ-2018.

"Если будет расти спрос на корейскую продукцию в связи с модернизацией заводов [в России], мы можем рассматривать возможность для локализации, что придаст развитию российского машиностроения новый импульс. Коммерциализация умных решений может сделать возможным производство умных машин на территории России", - сказал он.

При этом он предположил, что потребность в умных автомобилях в РФ будет быстро расти из-за спроса на высокие технические характеристики и технологии. "В этом есть шанс на развитие корейско-российского сотрудничества", - добавил он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.