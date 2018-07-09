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Свердловские власти организуют бизнес-миссию в Магаданскую область

Экономика и бизнес
9 июля, 12:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов оценивает институты развития в Свердловской области как одни из самых сильных в РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области организуют бизнес-миссию в Магаданскую область в августе-сентябре этого года. Соответствующее соглашение подписано в понедельник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы с Сергеем Константиновичем Носовым (врио губернатора Магаданской области - прим. ТАСС) договорились, что в течение нынешнего "Иннопрома" подготовим пул компаний, которые необходимы будут в развитии экономики Магаданской области. И уже в конце августа-начале сентября мы привезем бизнес-миссию в Магадан, для того чтобы оценить возможности нашего сотрудничества. Обязательно появятся какие-то проекты", - сказал Куйвашев.

По словам Носова, "институты развития в Свердловской области - одни из самых сильных в РФ". "Наработки, опыт, подходы к решению вопросов в соцсфере, сфере ЖКХ - это то, что нужно сегодня Магаданской области… Мы заинтересованы в проектах, разработках, медицине, в проектировании объектов с учетом специфики нашего региона - это Крайний север и сейсмика высокая", - добавил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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ИННОПРОМ-2018 Магаданская область Свердловская область
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