ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Siemens рассчитывает подписать контракт с РЖД на поставку 11 сапсанов в этом году, сказал ТАСС президент Siemens в России Дитрих Мёллер.

"Мы надеемся, что до конца года найдем общий язык. Есть вопросы локализации, это в процессе согласования, но до конца года все должно быть решено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что РЖД и германский концерн Siemens рассчитывали заключить контракт на поставку 11 высокоскоростных поездов "Сапсан" и 27 дополнительных вагонов в первом полугодии 2018 года. Решение о количестве принято, говорил в феврале 2018 года заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. При этом, поставка дополнительных промежуточных вагонов и удлинение поездов предполагалась как второй этап контракта. Кроме того, дополнительные высокоскоростные поезда для РЖД возможно изготовить на заводе "Уральские локомотивы" (50% доли у Siemens), на котором организовано производство скоростного поезда "Ласточка".

Высокоскоростные поезда "Сапсан" начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее "Сапсаны" также курсировали на маршруте Москва - Нижний Новгород, однако с 1 июня 2015 года на этом направлении их сменили поезда "Стриж", произведенные испанской компанией Talgo. С 1 марта возобновилось движение "Сапсанов" на этом маршруте наряду со "Стрижами".

ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМпроводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.