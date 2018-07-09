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Кудрин считает, что доходы от приватизации учтены в бюджете недостаточно

Экономика и бизнес
9 июля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Глава Счетной палаты добавил, что эти ресурсы можно использовать как "источник, который тоже бы вкладывался в приоритетные проекты и инвестиции"

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что доходы от приватизации госимущества недостаточно учтены в основных направлениях бюджетной и налоговой политики РФ до 2022 года, и их надо активнее вкладывать в приоритетные проекты. Такое мнение он высказал, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по основным направлениям бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года.

"На мой взгляд, недостаточно учтены доходы от приватизации. У нас в предыдущий период эти ресурсы даже без учета предыдущей трехлетки составили почти 100 млрд рублей, а на ближайший период планируется только 24 млрд рублей. В то время как доля государства в экономике у нас увеличилась за последние 10 лет, можно более смело эти ресурсы использовать как источник, который тоже бы вкладывался в приоритетные проекты и инвестиции", - отметил Кудрин.

Вместе с тем он одобрил заложенный в основных направлениях бюджетной и налоговой политики более существенный вклад в ненефтегазовые доходы бюджета дивидендов госкомпаний.

"В основных направлениях, на мой взгляд, правильно ставится задача по повышению эффективности госкомпаний. Это не сводится только к дивидендной политике, есть соответствующий план по работе с госкомпаниями, но ими надо серьезно заниматься", - резюмировал Кудрин.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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