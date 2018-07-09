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"Яндекс" начинает продажи "умной" колонки с голосовым помощником "Алиса"

Экономика и бизнес
9 июля, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В первые часы после анонса поступило более 20 тыс. заявок, отметили в пресс-службе компании

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Яндекс" начинает продажи своей первой мультимедиа-платформы - "умной" колонки с голосовым помощником "Алиса".

Пока компания не раскрывает объем первой партии продукта, но на продажи действуют ограничения, следует из пресс-релиза компании.

"Спрос на "Яндекс.Станцию" очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 тыс. заявок. Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки", - сообщил директор по экспериментальным продуктам "Яндекса" Константин Круглов.

Станция - первое устройство, разработанное "Яндексом", которым можно управлять с помощью голосового помощника "Алисы". Первая партия продукта будет продаваться с 10 июля только в оффлайн-магазине "Яндекса". Заявки на "Яндекс.Маркете" начнутся до конца недели.

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