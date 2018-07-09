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Цена отсечения в бюджетном правиле вырастет до $45 за баррель к 2023 году

Экономика и бизнес
9 июля, 14:49 UTC+3

В среднем на шестилетний период цена отсечения составит $44 за баррель

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Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Цена отсечения в бюджетном правиле вырастет до $45 за баррель к 2023 году, сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Вопрос - надо ли повышать налог (НДС) или лучше увеличить цену отсечения? Мне кажется, мы эти дискуссии уже проходили. Цена отсечения в $45 за баррель в рамках нашего бюджетного правда достигается уже в 2023 году. Мы $40 за баррель не держим и не фиксируем, а индексируем на 2% каждый год", - сказал Силуанов.

В среднем, по его словам, на шестилетний период цена отсечения составит $44 за баррель. "По сути дела, мы идем же в этом направлении. Да еще мы увеличиваем дефицит бюджета на 0,5% ВВП - это около $2 за баррель в пересчете на цену отсечения. Коллеги, мы движемся в этом направлении, но резко ослаблять бюджетную политику нельзя", - заявил Силуанов.

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