МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Цена отсечения в бюджетном правиле вырастет до $45 за баррель к 2023 году, сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Вопрос - надо ли повышать налог (НДС) или лучше увеличить цену отсечения? Мне кажется, мы эти дискуссии уже проходили. Цена отсечения в $45 за баррель в рамках нашего бюджетного правда достигается уже в 2023 году. Мы $40 за баррель не держим и не фиксируем, а индексируем на 2% каждый год", - сказал Силуанов.

В среднем, по его словам, на шестилетний период цена отсечения составит $44 за баррель. "По сути дела, мы идем же в этом направлении. Да еще мы увеличиваем дефицит бюджета на 0,5% ВВП - это около $2 за баррель в пересчете на цену отсечения. Коллеги, мы движемся в этом направлении, но резко ослаблять бюджетную политику нельзя", - заявил Силуанов.