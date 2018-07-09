Кудрин: смягчение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на 6 лет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает необходимым зафиксировать в бюджетном правиле цену на нефть в $45 за баррель, это позволило бы на 6 лет отложить повышение НДС.

"Как вы знаете мою позицию, я считаю, что можно более плавно выходить на эти цели и в ближайшие годы бюджетное правило, которое сегодня базируется на $40 за баррель, сделать чуть мягче - $45 за баррель, но тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС. Я считаю, что в последствии нам НДС пришлось бы повышать, но то что мы могли отложить это повышение на 6 лет - я в этом совершенно уверен", - сказал Кудрин, выступая в Госдуме.

Давая оценку представленным Минфином основным направлениям бюджетной и налоговой политики до 2021 года, глава Счетной палаты отметил, что заложенное в них сокращение ненефтегазового дефицита бюджета в 2019 году до 6,7% и 6% в 2021 году является амбициозной, но обоснованной задачей.

"Мы понимаем, что нефтегазовые доходы бюджета будут в перспективе снижаться в силу снижения доли этого сектора в российской экономике, увеличения расходов при переходе к более сложным месторождениям, на это направлена и налоговая политика, которая предусмотрена в основных направлениях", - отметил Кудрин.