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Патрушев: процесс перевода ряда предприятий ОПК в Крыму в госсобственность идет медленно

Экономика и бизнес
9 июля, 14:50 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, июля. /ТАСС

При этом отмечается, что предприятия развиваются и получают заказы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму развиваются и получают заказы, однако процесс перевода имущества ряда из них в госсобственность идет медленно, сообщил на совещании в Севастополе секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

"При поддержке профильных промышленных компаний оборонно-промышленного комплекса восстанавливается их инфраструктура, обеспечивается загрузка производственных мощностей. Так, например, на модернизацию судостроительного завода "Залив" привлечены инвестиции на сумму более 1,2 млрд рублей, при этом завод получил новые заказы. В реконструкцию завода "Фиолент" инвестировано более 600 млн рублей, закуплено новейшее инновационное оборудование, обучен персонал, принимаются меры по повышению качества изготовления высокотехнологичной продукции. Вместе с тем процесс перевода в государственную собственность имущественного комплекса отдельных важных предприятий идет медленно", - сказал Патрушев.

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