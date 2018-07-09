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УАЗ представил грузовик с гибридной силовой установкой

Экономика и бизнес
9 июля, 15:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Группа Sollers, в которую входит холдинг УАЗ, рассчитывает, что грузовик будет востребован у малого и среднего бизнеса в качестве машины для работы в крупных городах

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"УАЗ ПРОФИ" с силовой гибридной установкой

"УАЗ ПРОФИ" с силовой гибридной установкой

© Пресс-служба УАЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российский автомобилестроительный холдинг УАЗ (входит в группу Sollers) представил в рамках форума-выставки ИННОПРОМ-2018 свой прототип легкого коммерческого грузовика "УАЗ Профи" с гибридной силовой установкой, передает корреспондент ТАСС с презентации автомобиля.

Машина разработана научно-техническим центром УАЗ вместе со специалистами ФГУП "НАМИ" на базе серийной коммерческой модели "УАЗ Профи".

В Екатеринбурге компания показала версию с двухрядной пятиместной кабиной и фургоном грузоподъемностью до 1,5 тонн.

Гибридная установка обеспечивает движение автомобиля в трех режимах - электрический, бензиновый и смешанный, и включает в себя бензиновый атмосферный двигатель внутреннего сгорания объемом 2,3 л и мощностью 131,6 лошадиных сил, шестиступенчатую автоматическую коробку передач с электрической машиной мощностью 126,4 лошадиных сил, тяговую аккумуляторную батарею с напряжением 365В и запасом энергии 14кВт/ч и вспомогательные устройства.

Расход топлива в смешанном режиме езды составляет 7,6 л бензина на 100 км, общий запас хода на одной заправке - до 855 км. Компания Sollers рассчитывает, что гибридный грузовик будет востребован малым и средним бизнесом в качестве машины для работы в мегаполисах. При движении только на электротяге автомобиль способен проехать до 74 км. Показатель времени разгона до 100 км составляет 10,7 секунды.

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