УАЗ представил грузовик с гибридной силовой установкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российский автомобилестроительный холдинг УАЗ (входит в группу Sollers) представил в рамках форума-выставки ИННОПРОМ-2018 свой прототип легкого коммерческого грузовика "УАЗ Профи" с гибридной силовой установкой, передает корреспондент ТАСС с презентации автомобиля.

Машина разработана научно-техническим центром УАЗ вместе со специалистами ФГУП "НАМИ" на базе серийной коммерческой модели "УАЗ Профи".

В Екатеринбурге компания показала версию с двухрядной пятиместной кабиной и фургоном грузоподъемностью до 1,5 тонн.

Гибридная установка обеспечивает движение автомобиля в трех режимах - электрический, бензиновый и смешанный, и включает в себя бензиновый атмосферный двигатель внутреннего сгорания объемом 2,3 л и мощностью 131,6 лошадиных сил, шестиступенчатую автоматическую коробку передач с электрической машиной мощностью 126,4 лошадиных сил, тяговую аккумуляторную батарею с напряжением 365В и запасом энергии 14кВт/ч и вспомогательные устройства.

Расход топлива в смешанном режиме езды составляет 7,6 л бензина на 100 км, общий запас хода на одной заправке - до 855 км. Компания Sollers рассчитывает, что гибридный грузовик будет востребован малым и средним бизнесом в качестве машины для работы в мегаполисах. При движении только на электротяге автомобиль способен проехать до 74 км. Показатель времени разгона до 100 км составляет 10,7 секунды.