Губернатор Смоленской области предложил открыть рейсы из Витебска в Сочи и Петербург

ТАСС, 9 июля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский предложил организовать авиасообщение из Витебска (Белоруссия) в Сочи и Санкт-Петербург для удобства жителей региона, поскольку именно этот белорусский аэропорт является ближайшим для жителей области. Подобную инициативу он озвучил на рабочей встрече с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолием Сиваком.

Как сообщила в понедельник пресс-служба администрации края, смоленский губернатор поблагодарил белорусского министра за поддержку этого начинания. "По нашим расчетам, как минимум, три города будут крайне востребованы с точки зрения пассажиропотока, - сказал Островский. - Рейсы будут заполняться практически на 100%. Это Санкт-Петербург, Калининград и Сочи".

В июне 2017 года из Витебска был открыл рейс в Калининград. Как сообщил в ходе встречи Анатолий Сивак, из 1,3 тыс. пассажиров, воспользовавшихся данным предложением, порядка 600 - из Смоленской области. Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь также сообщил, что одна из российских авиакомпаний сейчас разрабатывает единый маршрут Санкт-Петербург-Витебск-Сочи.

Аэропорт Смоленска был выведен из эксплуатации в 2000-х годах. Ближайшая воздушная гавань находится в городе Витебске Белоруссии, до которого из Смоленска 130 км.