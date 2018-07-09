Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Смоленской области предложил открыть рейсы из Витебска в Сочи и Петербург

Экономика и бизнес
9 июля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Для жителей области аэропорт Витебска считается ближайшим, расстояние от Смоленска составляет 130 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский предложил организовать авиасообщение из Витебска (Белоруссия) в Сочи и Санкт-Петербург для удобства жителей региона, поскольку именно этот белорусский аэропорт является ближайшим для жителей области. Подобную инициативу он озвучил на рабочей встрече с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолием Сиваком.

Как сообщила в понедельник пресс-служба администрации края, смоленский губернатор поблагодарил белорусского министра за поддержку этого начинания. "По нашим расчетам, как минимум, три города будут крайне востребованы с точки зрения пассажиропотока, - сказал Островский. - Рейсы будут заполняться практически на 100%. Это Санкт-Петербург, Калининград и Сочи".

В июне 2017 года из Витебска был открыл рейс в Калининград. Как сообщил в ходе встречи Анатолий Сивак, из 1,3 тыс. пассажиров, воспользовавшихся данным предложением, порядка 600 - из Смоленской области. Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь также сообщил, что одна из российских авиакомпаний сейчас разрабатывает единый маршрут Санкт-Петербург-Витебск-Сочи.

Аэропорт Смоленска был выведен из эксплуатации в 2000-х годах. Ближайшая воздушная гавань находится в городе Витебске Белоруссии, до которого из Смоленска 130 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Краснодарский край Смоленская область Калининградская область
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Островский, Алексей Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава делегации сборной на ЧМ-2018
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
7
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!