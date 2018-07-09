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"АвтоВАЗ" нарастил экспортные продажи в I полугодии 2018 года на 64%

Экономика и бизнес
9 июля, 15:33 дата обновления: 9 июля, 16:10 UTC+3

Показатель достиг 16,6 тыс. автомобилей

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Продажи автомобилей Lada в первом полугодии 2018 года на внешних рынках выросли на 64% и составили 16 592 автомобиля, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

В июне 2018 года за пределами РФ продано 3508 автомобилей, это на 34% больше, чем в июне 2017 года, и является лучшим итогом месяца за последние три года, добавили в компании.

Самыми популярными стали автомобили семейства Lada 4х4 и Lada Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта Lada. Как отмечают в "АвтоВАЗе", самыми крупными экспортными рынками для Lada стали Казахстан и Белоруссия, на которых реализовано 5854 и 4206 автомобилей соответственно.

В первой половине 2018 года автомобили Lada стали поставляться на три новых рынка: на Кубу, в Чили и Тунис. В настоящий момент автомобили Lada поставляются на экспорт более чем в 30 стран.

Как сообщалось ранее, в целом продажи "АвтоВАЗа" в первом полугодии 2018 года выросли на 21,1%, почти до 170 тыс.

"АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun на площадках в Тольятти и Ижевске. Сегодня марка представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в семь семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20%-ная доля российского автомобильного рынка. Стратегические планы "АвтоВАЗа" предполагают увеличение экспортных продаж в 2022 году до более чем 100 тыс. автомобилей, сообщала компания на годовом собрании акционеров.

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