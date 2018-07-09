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Росатом прошел в следующий этап конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Экономика и бизнес
9 июля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Саудовская Аравия рассчитывает, что результаты тендера на строительство первой АЭС в стране будут объявлены в этом году

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" вошла в шорт-лист для прохождения следующего этапа конкурса на строительство атомной электростанции (АЭС) в Саудовской Аравии. Об этом говорится на сайте региональной сети Росатома по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Отмечается, что Росатом предлагает строить в Саудовской Аравии станцию с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, которые соответствуют постфукусимским требованиям.

Росатом и минэнерго Саудовской Аравии подписали 5 октября 2017 года в Москве программу сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. В тот же день глава Росатома Алексей Лихачев заявил в рамках Российской энергетической недели, что Саудовская Аравия начала процедуру выбора компании для строительства первой крупноблочной атомной станции в стране - так называемый парад вендоров. Агентству ТАСС глава Росатома говорил, что госкорпорация "направила саудовской стороне предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии".

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии 2 ноября в Эр-Рияде сообщил, что Росатом заинтересован в создании ядерной инфраструктуры в Саудовской Аравии, в том числе в строительстве 16 атомных блоков. Министр отметил, что Росатом подал заявку на участие в тендере на строительство двух атомных блоков.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, объявившая тендер на строительство первой АЭС в стране, рассчитывает, что итоги будут объявлены в этом году.

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Персоны
Лихачев, Алексей Евгеньевич Новак, Александр Валентинович
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