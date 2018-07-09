Минпромторг: РФ учла в ответе на пошлины США интересы российской промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Решение о введении пошлин в ответ на пошлины США принималось с учетом интересов отраслей российской экономики, заявил замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев журналистам.

"Это не министерство в отрыве от реальности готовило эти перечни. Это была серьезная межведомственная проработка, в том числе с учетом отраслевых интересов",- сказал он в кулуарах форума-выставки ИННОПРОМ-2018.

РФ в ответ на введение США в марте пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) ввела 6 июля дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на американскую строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование и оптоволокно.

Экономисты назвали ответ РФ символическим. Текущие контрмеры не полностью покрывают ущерб российских экспортеров от решения американских властей, признало Минэкономразвития России, пообещав действовать в рамках правил ВТО и, возможно, через три года ввести дополнительные пошлины.

"Перечень сформирован и ставки отрегулированы в том объеме, в котором нам разрешено правилами ВТО", - объясняет Груздев.

"Главная цель, которая была, - не наносить ущерб ответными мерами собственным производителям <...> чтобы по тем продуктам были повышены [пошлины], по которым у нас есть собственные компетенции".