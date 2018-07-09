Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг: РФ учла в ответе на пошлины США интересы российской промышленности

Экономика и бизнес
9 июля, 16:51 дата обновления: 9 июля, 17:41 UTC+3

Ранее были введены дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Решение о введении пошлин в ответ на пошлины США принималось с учетом интересов отраслей российской экономики, заявил замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев журналистам.

Смотрите также

Акимов: повышенные пошлины РФ на импорт оптоволокна из США не отразятся на ценах

РФ ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США

"Это не министерство в отрыве от реальности готовило эти перечни. Это была серьезная межведомственная проработка, в том числе с учетом отраслевых интересов",- сказал он в кулуарах форума-выставки ИННОПРОМ-2018.

РФ в ответ на введение США в марте пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) ввела 6 июля дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на американскую строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование и оптоволокно.

Экономисты назвали ответ РФ символическим. Текущие контрмеры не полностью покрывают ущерб российских экспортеров от решения американских властей, признало Минэкономразвития России, пообещав действовать в рамках правил ВТО и, возможно, через три года ввести дополнительные пошлины.

"Перечень сформирован и ставки отрегулированы в том объеме, в котором нам разрешено правилами ВТО", - объясняет Груздев.

"Главная цель, которая была, - не наносить ущерб ответными мерами собственным производителям <...> чтобы по тем продуктам были повышены [пошлины], по которым у нас есть собственные компетенции".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Торговая война
Персоны
Груздев, Алексей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
5
Биография экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!