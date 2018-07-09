Минпромторг обсуждает введение "зеленых закупок" и совершенствование ФЗ в сфере экологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ обсуждает идею введения приоритетного права для продуктов из вторсырья при госзакупках, рассказал директор департамента металлургии и материалов ведомства Павел Серватинский, выступая на сессии по экологической безопасности производства в рамках форума ИННОПРОМ-2018.

"У нас есть пока что идея, которую мы обсуждаем в рамках научно-технического и координационного совета, - это "зеленые закупки", то есть выделять приоритет продуктов из вторично-материальных ресурсов (ВМР) при муниципальных государственных закупках", - рассказал он.

При этом, по его словам, в рамках экологической стратегии у министерства есть две задачи - выпуск современного сортировочного оборудования для отходов производства и потребления и вовлечение в оборот вторичных материальных ресурсов.

Серватинский также заметил, что еще одним предложением Минпромторга является вывод вторичного ресурса из-под действия 89 ФЗ (Об отходах производства и потребления). "Простой пример: чтобы сегодня цементному заводу использовать RDF-топливо (твердое вторичное топливо - прим. ТАСС), ему нужно пройти полный круг согласования, как мусоросжигательному заводу. Это ни одному инвестору не будет интересно с точки зрения нормативного применения", - пояснил представитель министерства.

Отвечая на вопрос о минимальной доле инвестиций в экологическую модернизацию, представитель Минпромторга указал на то, что в России на данный момент отсутствует интерес в работе с вторично-материальными ресурсами (ВМР). "Источником возврата инвестиций сегодня является исключительно тариф населения, второй источник, может быть, продажа продуктов из ВМР, но данный вопрос пока в зачаточном состоянии", - добавил он.

Заинтересованность производителя

При этом проведенная реформа расширенной ответственности производителя и импортера, предусматривающая либо самостоятельную утилизацию отходов, либо выплату экологического сбора, по словам Серватинского, на практике показала, что из планируемых 30 млрд рублей экологических сборов [с производителей и импортеров на утилизацию отходов от использования], удалось собрать только 2 млрд рублей. "[Компаниям] проще было купить справку и отчитаться в Росприроднадзор", - пояснил он.

Он добавил, что Росприроднадзор планирует внести в КоАП изменения по ужесточению ответственности производителя за неисполнение требований выплат экологических сборов.

Как отметила кандидат технических наук, главный эколог "Трубной металлургической компании" Ирина Колдаева, представители металлургической отрасли заинтересованы в переработке и вторичном использовании отходов. "Большинство отходов, которые используются в процессе производства, мы рассматриваем как побочную продукцию или вторичные ресурсы, но для того, чтобы работать в правовом поле, нам бы хотелось, чтобы это было более прозрачное правовое поле", - сказала она, добавив, что на сегодняшний день существует много пробелов в законодательной базе.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.