Аркадия Дворковича вновь выдвинули кандидатом в набсовет Россельхозбанка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вновь был выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка в качестве представителя от Российской Федерации, говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства России.

Среди новых кандидатов в набсовет РСХБ - первый зампред правления банка Борис Листов. В будущий состав не вошел Денис Морозов, возглавлявший набсовет в 2014-2015 годах.

Кроме Бориса Листова и Аркадия Дворковича в наблюдательный совет Россельхозбанка вошли: советник главы РСХБ Олег Богомолов, замминистра финансов России Андрей Иванов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, специальный представитель "Росатома" в Африке Владимир Стржалковкий, а также ректор Финансового университета при правительстве России Мухадин Эскиндаров.