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Аркадия Дворковича вновь выдвинули кандидатом в набсовет Россельхозбанка

Экономика и бизнес
9 июля, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Среди новых кандидатов также первый зампред правления банка Борис Листов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вновь был выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка в качестве представителя от Российской Федерации, говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства России.

Среди новых кандидатов в набсовет РСХБ - первый зампред правления банка Борис Листов. В будущий состав не вошел Денис Морозов, возглавлявший набсовет в 2014-2015 годах.

Кроме Бориса Листова и Аркадия Дворковича в наблюдательный совет Россельхозбанка вошли: советник главы РСХБ Олег Богомолов, замминистра финансов России Андрей Иванов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, специальный представитель "Росатома" в Африке Владимир Стржалковкий, а также ректор Финансового университета при правительстве России Мухадин Эскиндаров.

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Персоны
Патрушев, Дмитрий Николаевич Дворкович, Аркадий Владимирович Пристансков, Дмитрий Владимирович
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