ФАС окажет поддержку Чечне в вопросах развития конкуренции в регионе

ТАСС, 9 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев договорились о сотрудничестве в вопросах развития конкуренции в республике.

"Чеченская Республика и Федеральная антимонопольная служба договорились тесно взаимодействовать в вопросах содействия развитию конкуренции в регионе. Соглашение о сотрудничестве мы с руководителем ФАС Игорем Артемьевым подписали в Грозном", - написал Кадыров в понедельник на своей странице "ВКонтакте".

По словам главы республики, Артемьев представил ему комплекс предложений по развитию целого ряда отраслей, в том числе фермерского хозяйства и частной медицины. Все предложения разработаны с учетом особенностей республики.

"Мы в Чечне прилагаем большие усилия для пресечения любых действий, ограничивающих свободную рыночную конкуренцию", - отметил Кадыров. Он уточнил, что для этого проводится постоянный мониторинг состояния и развития конкурентной среды, реализуется дорожная карта, рассчитанная на 2017-2018 годы.

Подобные соглашения о сотрудничестве в развитии конкуренции представители ФАС уже подписали с властями нескольких регионов России. В их числе Северная Осетия, Липецкая, Саратовская и Пензенская области, а также Алтайский край.

В декабре 2017 года президент РФ утвердил национальный план развития конкуренции. В апреле 2018 года на заседании Госсовета был определен перечень отраслей, где необходимо развивать конкуренцию. В их числе оказались сферы строительства, здравоохранения, ЖКХ и другие.