Директор порта Махачкалы сообщил, что решений о приватизации предприятия пока нет

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Имущество и акции Махачкалинского торгового порта (ММТП) в настоящее время не внесено в прогнозный план приватизации, предприятие остается акционерным обществом со 100% госучастием, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ММТП Мурад Хидиров.

"Частный инвестор может появиться только после того, как государство в лице правительства РФ внесет изменения в прогнозный план приватизации и включит в него продажу пакета акций порта. На сегодняшний день такое решение не принято, порт остается акционерным обществом, где 100% акций принадлежат государству, и управляет этим пакетом Росимущество", - сказал Хидиров.

Он пояснил, что в ходе преобразования ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" в акционерное общество (в конце в 2016 года - прим. ТАСС) большая часть недвижимого имущества не была включена в уставной капитал АО и оставлена в госсобственности.

"Например, служба управления движением судов (СУДС), глобальная система морской безопасности, все причалы, молы, волноломы - все объекты, которые были реконструированы в порту с 1999 по 2009 годы и которые составляли основную имущественную нагрузку предприятия. Ни на один из этих объектов не были оформлены права. Мы оформили все права РФ и госпредприятия на эти объекты, таким образом сохранив в госсобственности имущество на сумму около 27 млрд рублей сегодняшней рыночной стоимости", - рассказал собеседник агентства.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.