Госдума одобрила отмену НДФЛ с курсовой разницы при покупке евробондов резидентами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с курсовой разницы при покупке евробондов резидентами РФ.

Закон инициирован правительством РФ. Он освобождает резидентов РФ, приобретающих ценные бумаги России, номинированные в долларах и евро (евробонды), от уплаты налога на доходы физических лиц с курсовой разницы.

Закон дополняет Налоговый кодекс положениями, предусматривающими порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов по таким облигациям при их реализации (погашении), нивелирующий изменение курса рубля к иностранным валютам за время от их приобретения до реализации (погашения).

Определение налоговой базы по НДФЛ предусматривается в отношении доходов граждан от реализации (погашения) облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

Закон направлен "на создание благоприятных условий инвестирования в указанные облигации, обеспечивающих привлекательность перевода в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских лиц", говорится в пояснительной записке к документу. По расчетам правительства, выпадающие доходы будут компенсированы за счет общего роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов по операциям с ценными бумагами.