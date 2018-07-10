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Госдума одобрила отмену НДФЛ с курсовой разницы при покупке евробондов резидентами

Экономика и бизнес
10 июля, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Соответствующий закон нижняя палата парламента РФ приняла в третьем, окончательном чтении

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с курсовой разницы при покупке евробондов резидентами РФ.

Закон инициирован правительством РФ. Он освобождает резидентов РФ, приобретающих ценные бумаги России, номинированные в долларах и евро (евробонды), от уплаты налога на доходы физических лиц с курсовой разницы.

Закон дополняет Налоговый кодекс положениями, предусматривающими порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов по таким облигациям при их реализации (погашении), нивелирующий изменение курса рубля к иностранным валютам за время от их приобретения до реализации (погашения).

Определение налоговой базы по НДФЛ предусматривается в отношении доходов граждан от реализации (погашения) облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

Закон направлен "на создание благоприятных условий инвестирования в указанные облигации, обеспечивающих привлекательность перевода в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских лиц", говорится в пояснительной записке к документу. По расчетам правительства, выпадающие доходы будут компенсированы за счет общего роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов по операциям с ценными бумагами.

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