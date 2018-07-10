Алюминиевый завод в Волгограде возобновит первичное производство алюминия спустя пять лет

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Алюминиевый завод в Волгограде спустя пять лет возобновит в сентябре этого года первичное производство алюминия, также этой осенью здесь запустят фабрику обожженных анодов (электродов, которые используют в металлургии для нанесения слоя металла). Стоимость каждого из проектов составляет порядка 8 млрд рублей, сообщили во вторник журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и гендиректор предприятия Юрий Моисеев.

В августе 2013 года руководство компании "Русал" законсервировало электролизное производство на заводе в Волгограде из-за падения цен на алюминий на мировом рынке. В то же время поднялась цена на отечественном оптовом рынке электроэнергии. Однако руководство компании неоднократно заявляло о консервации электролизного производства как о временной мере.

"Уже осенью на алюминиевом заводе откроется фабрика обожженных анодов, сейчас здесь идут пуско-наладочные работы. Также осенью будет запущено электролизное производство алюминия. Затем мы переходим к новому этапу реализации проекта под названием "алюминиевая" долина. Будут созданы новые дополнительные мощности и новые производства. Это очень масштабный и амбициозный проект государственно-частного партнерства", - сказал Бочаров.

По словам губернатора, в ходе поездки на алюминиевый завод он убедился, что "все данные компанией РУСАЛ правительству РФ, Минпромторгу РФ выполняются в полном объеме, все идет по графику". Бочаров отметил, что для устойчивости предприятия надо создавать дополнительные производства. "Наша задача - создать такие производства, которые будут работать при всех санкциях. Тогда это и будет алюминиевый кластер, но основа его - это производство алюминия, обожженных анодов, современного литейного производства",- подчеркнул губернатор.

Гендиректор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев уточнил, что "в реализацию проекта запуска анодной фабрики вложено порядка 8 млрд рублей, в проект возобновления на заводе электролизного производства алюминия - 7-8 млрд рублей, думаю уже в сентябре электролизное производство запустим". "Производственные мощности после реализации этих проектов составят первичного алюминия 55-60 тыс. тонн [в год], обожженных анодов - 104 тыс. тонн, алюминиевых порошков и пасты порядка 10 тыс. тонн. В период консервации завода на предприятии работало 460 человек, сейчас у нас трудится 1 тыс. 760 человек, с учетом развития производства будет еще примерно на 1 тыс. человек больше", - сказал гендиректор.

Весной 2017 года губернатор Андрей Бочаров, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев и генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов подписали меморандум о сотрудничестве выполнение тремя сторонами взятых на себя обязательств позволило возобновить производство алюминия-сырца на Волгоградском алюминиевом заводе. По соглашению администрация Волгоградской области предоставила налоговые льготы компании "РусГидро". Энергетики гарантировали алюминиевому заводу льготную ставку на электроэнергию. РУСАЛ, в свою очередь, провел реконструкцию законсервированных цехов электролиза, модернизировал оборудование и в настоящее время проводит пуско-наладочные работы по запуску производства первичного алюминия, которое было остановлено в 2013 году.