Росатом разработал сталь для корпуса реактора АЭС сроком службы до 100 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Росатом" разработали новый тип стали для корпуса реактора атомной электростанции (АЭС), способный продлить срок работы реактора до 100 лет. Об этом сообщил первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров на сессии "Новые материалы в промышленности" в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Современные атомные станции строятся с нормативным сроком эксплуатации 60 лет. Но мы понимаем, что если этой станцией будут управлять разумно, если будут вовремя делать все необходимые ремонты, модернизации и так далее, то мы теоретически срок ее эксплуатации можем продлить до 100 лет. Для того, чтобы из теории превратить это в практику, мы разработали новую корпусную реакторную сталь, которая выдерживает сроки эксплуатации 100 лет, потому что в атомной станции много чего можно заменить из вспомогательного оборудования - турбину можно поменять и модернизировать, целый ряд насосов, теплообменников, а вот реактор поменять нельзя", - сказал Комаров.

Он отметил, что пока натурных испытаний долговечной стали проведено не было, но цифровые технологии позволяют рассчитать срок службы реактора АЭС, собранного из нового типа стали.

"Цифровые технологии, которые есть в нашем распоряжении, позволяют с помощью метода математического моделирования с высочайшей степенью точности рассчитать, что такая эксплуатация (сроком до 100 лет - прим. ТАСС) будет возможна", - пояснил первый замглавы Росатома.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра выставки.