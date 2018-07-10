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Васильев заявил, что Дагестан нуждается в приобретении четырех компьютерных томографов

Экономика и бизнес
10 июля, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам врио главы республики, это позволило бы уменьшить очередь на обследования с четырех месяцев до 20 дней

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Приобретение четырех компьютерных томографов для дагестанских больниц позволит существенно сократить очередь на соответствующие обследования в республике. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Он отметил, что в горной части республики на данный момент нет такого оборудования. "Просьба, если бы сейчас решение было принято, мы бы тогда на эти средства (резервные - прим. ТАСС) могли закупить четыре компьютерных томографа, что нам позволило бы уменьшить очередь в республике с четырех месяцев где-то до 20 дней, что, конечно, было бы очень важно", - обратился Васильев к Путину. По его словам, речь идет о сумме около 200 млн рублей: "Если такое решение будет принято, мы, конечно, были бы очень признательны, это бы людям помогло". "Хорошо", - ответил Путин.

Васильев доложил также о выполнении поручений президента, в том числе по Ботлихскому району, которые глава государства дал по итогам посещения республики в марте текущего года. Так, по словам врио главы региона, в настоящее время ведется работа по оценке затрат на строительство мусороперерабатывающего завода - очень важного "для всего горного района". "Вопрос передачи школы и жилых домов пока не решен, там идет обсуждение. Есть доводы у Министерства обороны резонные и у (второй) стороны, мы смотрим за этим процессом", - продолжил Васильев. "Доводы доводами, но вопрос-то надо решить", - заметил на это Путин.

Также Васильев сообщил, что, в соответствии с поручением президента, Минтрансом и "Автодором" была принята заявка по поводу автомобильной дороги Ботлих - Хунзах - Араканская площадка. "Всего (объем затрат оценивается в) где-то более 800 млн рублей. Сейчас ведется работа по включению этих объектов на перспективу, документация готовится. Так что, как Вы и сказали, горные районы будут связаны постоянным современным транспортом друг с другом, что очень важно, спасибо большое", - отметил врио главы Дагестана.

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