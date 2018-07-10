Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС, Украина и Россия обсудят 17 июля сроки транзита газа по украинской территории

Экономика и бизнес
10 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

С российской стороны в переговорах примет участие министр энергетики Александр Новак

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз, Украина и Россия планируют 17 июля в Берлине обсудить сроки транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает Минэнерго России.

"Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - отмечают в министерстве.

С российской стороны в переговорах примет участие министр энергетики Александр Новак.

В конце мая замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович отправил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку о возможности проведения переговоров по газу. Он предлагал своим российским и украинским коллегам провести новый раунд трехсторонних переговоров по поставкам газа, о будущем транзита через Украину, его объемам и ценам.

Украина уже неоднократно заявляла, что готова вести трехсторонние переговоры по газу о транзите после 2019 года. Как считают эксперты, только вмешательство Еврокомиссии может позволить обеспечить хотя бы минимальную загрузку газотранспортной системы Украины после завершения 10-летнего контракта, подписанного Россией и Украиной в 2009 году, и ввода в строй "Северного потока - 2". После того, как этот газопровод обеспечит необходимые мощности для прямой дешевой прокачки газа в Европу без посредничества Украины и Словакии, экономическая потребность России в украинском и словацком транзите отпадет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина Словакия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Трамп назвал Путина своим соперником
5
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!