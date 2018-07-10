ЕС, Украина и Россия обсудят 17 июля сроки транзита газа по украинской территории

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз, Украина и Россия планируют 17 июля в Берлине обсудить сроки транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает Минэнерго России.

"Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - отмечают в министерстве.

С российской стороны в переговорах примет участие министр энергетики Александр Новак.

В конце мая замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович отправил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку о возможности проведения переговоров по газу. Он предлагал своим российским и украинским коллегам провести новый раунд трехсторонних переговоров по поставкам газа, о будущем транзита через Украину, его объемам и ценам.

Украина уже неоднократно заявляла, что готова вести трехсторонние переговоры по газу о транзите после 2019 года. Как считают эксперты, только вмешательство Еврокомиссии может позволить обеспечить хотя бы минимальную загрузку газотранспортной системы Украины после завершения 10-летнего контракта, подписанного Россией и Украиной в 2009 году, и ввода в строй "Северного потока - 2". После того, как этот газопровод обеспечит необходимые мощности для прямой дешевой прокачки газа в Европу без посредничества Украины и Словакии, экономическая потребность России в украинском и словацком транзите отпадет.