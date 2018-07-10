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Сигареты стали лидером по объему продаж на рынке повседневных товаров РФ в 2017 году

Экономика и бизнес
10 июля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Помимо табачных изделий в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий вошли пиво, водка, пастеризованное молоко и растворимый кофе

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Табак, пиво, водка, молоко и кофе являются самыми крупными в денежном выражении категориями рынка повседневных товаров (FMCG). Об этом говорится в сообщении табачной компании JTI, опубликовавшей итоги исследования рынка аналитической компании Nielsen.

"Самой крупной товарной категорией FMCG-рынка в денежном выражении стали сигареты, которые обеспечили 14,4% от товарооборота всего рынка повседневных товаров, согласно данным Nielsen. Помимо табачных изделий в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий также вошли пиво с долей 8,7%, водка - 6,3%, пастеризованное молоко - 2,5% и растворимый кофе - 2,2%", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в JTI, согласно данным Nielsen, общий оборот FMCG-рынка в 2017 году вырос на 3,3%, при этом объем продаж табачной категории за прошедший год вырос на 5,21%.

"Сигареты - не только главный драйвер денежных поступлений в розничной торговле, но и второй по величине источник доходов бюджета РФ после нефтегазовой отрасли", - приводятся в сообщении слова генерального менеджера JTI Россия Дина Гилфиллана.

По его словам, вместе с тем опасения в отрасли вызывает стремительный рост нелегальной торговли, который угрожает стабильности легального бизнеса и доходам государства. По оценкам индустрии, в 2018 году потери бюджета РФ от недополученных акцизов на табак и НДС составят 50 млрд рублей. "Предотвратить распространение незаконной торговли - ключевая совместная задача правительства и легальной индустрии", - считает Гилфиллан.

По данным исследования, на долю JTI пришлось 5% от суммарного объема продаж потребительских товаров исследуемых категорий. В тройку крупнейших FMCG-компаний на российском рынке также вошли PepsiCo и Philip Morris International.

В рамках розничного аудита исследование Nielsen охватило продажи более 200 категорий товаров повседневного спроса в стоимостном выражении в торговых точках разного формата в городах России и поселках городского типа с населением свыше 10 тыс. человек.

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