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"Швабе": внедрение в городах "умной" транспортной системы на 30-40% сокращает число ДТП

Экономика и бизнес
10 июля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Проект реализуется в Москве и области, некоторые его элементы работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, Рыбинске

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Внедрение в городах интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на 30-40% сокращает число дорожно-транспортных происшествий. Это следует из поступившей во вторник в ТАСС презентации холдинга "Швабе" госкорпорации Ростех, который является разработчиком соответствующей системы в рамках проекта "Умный город".

Проект активно реализуется в Москве и Подмосковье. Некоторые его элементы внедрены и работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, а также в Рыбинске, где сейчас выполняется пилотный проект по внедрению технологий "умного города" в Ярославской области. "Благодаря системам "Швабе" до 50% снижаются энергозатраты, на 30-40% сокращается число ДТП, на 23% повышается пропускная способность дорог, а также в 1,5-3 раза снижается уровень уличной преступности и вандализма", - говорится в документе.

Как рассказали в "Швабе", получение соответствующих результатов обеспечивают "умные" комплексы мониторинга, контроля и удаленного управления транспортными и пешеходными потоками, освещение, камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД, системы измерения скорости движения автотранспорта и весогабаритного контроля, IP-видеокамеры с дальностью распознавания автомобильных регистрационных знаков и лиц людей до 100 метров, а также другие IT-решения.

"Транспортная стратегия в рамках ИТС формируется как часть генерального плана города и предполагает внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, в том числе интеллектуальных светофоров, создание единого центра управления транспортной системой, информирование руководства региона и взаимодействие с участниками дорожного движения", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

ИТС внедряется в рамках реализации экосистемного проекта "Умный город". Все изделия и решения для ИТС разрабатываются и производятся российскими инженерами и IT-специалистами на предприятиях холдинга из отечественных компонентов и материалов.

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