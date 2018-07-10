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Китай повысил антидемпинговые пошлины на оптическое волокно из США

Экономика и бизнес
10 июля, 16:13 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

Размер новых пошлин будет варьироваться от 33,3% до 78,2%

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР объявило во вторник о повышении антидемпинговых пошлин на оптическое волокно, импортируемое из США. Новые антидемпинговые пошлины, которые вступают в силу со среды, будут варьироваться от 33,3% до 78,2%, против прежних 4,7-18,6%.

Китай ввел антидемпинговые пошлины в отношении одномодового волокна с несмещенной дисперсией, импортируемого из США и ЕС, с апреля 2011 года на пять лет, после того, как были выявлены демпинговые меры. Затем, в апреле 2017 года, минкоммерции приняло решение продлить антидемпинговые пошлины еще на пять лет. В августе того же года минкоммерции решило изучить вопрос о марже, которую получают американские компании от демпинга, после того, как китайские компании обратились с заявлением, в котором утверждалось, что американские компании наращивают маржу.

Оптическое волокно широко используется для высокоскоростной передачи на большие расстояния в телекоммуникационном секторе.

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