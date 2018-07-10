ОСК может передать УТЗ большую часть работ по двигателям для ледоколов ЛК-60

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля./ТАСС/. Большую часть работ по двигателям для ледоколов ЛК-60 целесообразно перенаправить с "Киров-Энергомаша" (изготавливает для ледокола паротурбинные установки) на Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в холдинг "Ротек"). Об этом сказал в ходе посещения УТЗ президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Завод завершил изготовление четырех паровых турбин ТНД-17 для ледоколов "Урал" и "Сибирь" в июне этого года. После сборки и испытаний паротурбинные установки будут установлены в корпуса ледоколов на Балтийском заводе.

"Наши ледоколы уже ждут эти турбины. Я рад видеть, что работа на УТЗ практически завершена. Теперь главную скрипку играют наши санкт-петербургские партнеры, которые должны собрать готовый паротурбинный агрегат. К великому сожалению, работу они делают не так хорошо, как уральские коллеги, поэтому нам очень бы хотелось, чтобы Уральский турбинный завод в будущем взял на себя еще больший объем работ, поскольку впереди нас ждет еще два ледокола ЛК-60 и, скорее всего, два ледокола ЛК-120, которые потребуют похожих решений. Должен появиться реальный надежный поставщик, который сможет сделать эту работу целиком, от начала и до конца", - отметил Рахманов.

В свою очередь председатель совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц поблагодарил ОСК за доверие. "Уральский турбинный завод уже делал паровые турбины для флота, но с того момента прошло уже более полувека. Паровые турбины для судов с атомной энергоустановкой - это новая линейка продукции. Наше конструкторское бюро, как и все предприятие, провело очень большую работу, чтобы обеспечить выпуск этих машин, турбины уже приняты Морским регистром, и мы в срок представляем их кораблестроителям", - сказал он.

Об атомных ледоколах

Атомные ледоколы проекта 22220 являются мощнейшими судами своего класса, необходимыми для работы на Северном морском пути. Они могут преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 метра. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

УТЗ основан в 1938 году. Его первая паровая турбина АТ-12 мощностью 12 тыс. киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс-службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины УТЗ.