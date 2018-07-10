ОСК может передать УТЗ большую часть работ по двигателям для ледоколов ЛК-60

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля./ТАСС/. Большую часть работ по двигателям для ледоколов ЛК-60 целесообразно перенаправить с "Киров-Энергомаша" (изготавливает для ледокола паротурбинные установки) на Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в холдинг "Ротек"). Об этом сказал в ходе посещения УТЗ президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Завод завершил изготовление четырех паровых турбин ТНД-17 для ледоколов "Урал" и "Сибирь" в июне этого года. После сборки и испытаний паротурбинные установки будут установлены в корпуса ледоколов на Балтийском заводе.
"Наши ледоколы уже ждут эти турбины. Я рад видеть, что работа на УТЗ практически завершена. Теперь главную скрипку играют наши санкт-петербургские партнеры, которые должны собрать готовый паротурбинный агрегат. К великому сожалению, работу они делают не так хорошо, как уральские коллеги, поэтому нам очень бы хотелось, чтобы Уральский турбинный завод в будущем взял на себя еще больший объем работ, поскольку впереди нас ждет еще два ледокола ЛК-60 и, скорее всего, два ледокола ЛК-120, которые потребуют похожих решений. Должен появиться реальный надежный поставщик, который сможет сделать эту работу целиком, от начала и до конца", - отметил Рахманов.
В свою очередь председатель совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц поблагодарил ОСК за доверие. "Уральский турбинный завод уже делал паровые турбины для флота, но с того момента прошло уже более полувека. Паровые турбины для судов с атомной энергоустановкой - это новая линейка продукции. Наше конструкторское бюро, как и все предприятие, провело очень большую работу, чтобы обеспечить выпуск этих машин, турбины уже приняты Морским регистром, и мы в срок представляем их кораблестроителям", - сказал он.
Атомные ледоколы проекта 22220 являются мощнейшими судами своего класса, необходимыми для работы на Северном морском пути. Они могут преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 метра. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".
УТЗ основан в 1938 году. Его первая паровая турбина АТ-12 мощностью 12 тыс. киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс-службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины УТЗ.