Индекс РТС превысил отметку 1200 пунктов впервые с 22 мая

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку 1200 пунктов впервые с 22 мая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС вырос на 0,6% до 1200,02 пункта, а индекс Мосбиржи - на 0,11% до отметки 2375,74 пункта.

Незадолго до этого индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник установил новый исторический максимум, превысив февральский пик на уровне 2376,96 пункта.

Акции российских компаний дорожают на фоне растущих цен на нефть. В частности, стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,6% - до $79,32 за баррель.

