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Госдума поддержала в I чтении упрощенную идентификацию клиентов страховщиков через банки

Экономика и бизнес
10 июля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что упрощенная идентификация будет способствовать развитию онлайн-продаж и поможет сделать страховые услуги более востребованными

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий страховым компаниям осуществлять идентификацию клиента через банки и, в том числе, использовать для этого упрощенную процедуру. Законопроект инициирован группой депутатов Госдумы во главе Владиславом Резником.

Сейчас закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации, в том числе упрощенной, клиента - физического лица, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Законопроект предлагает включить страховые компании в перечень таких организаций.

Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования.

Введение упрощенной идентификации с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж, которые позволят сделать страховые услуги более востребованными, отмечается в пояснительной записке к документу.

Новая редакция законопроекта учитывает рекомендации комитета по финансовому рынку в отношении необходимости соблюдения требований FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в отношении идентификации клиентов, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей при заключении договоров страхования жизни, говорится в заключении профильного комитета Госдумы.

"В частности, законопроектом исключается возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни, так как в соответствии с рекомендациями FATF для заключения подобного рода договоров требуется проведение дополнительных мер по проверке выгодоприобретателей в целях снижения рисков легализации денежных средств", - говорится в заключении.

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