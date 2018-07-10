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Минсельхоз поддержит запрет возвращать продукты поставщикам при доработке законопроекта

Экономика и бизнес
10 июля, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

При этом Минэкономразвития относит вопрос возврата торговыми сетями непроданных продуктов к саморегулируемым, считая, что законодательный запрет несет риски для сетей и производителей

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минсельхоз поддержит законопроект, запрещающий торговым сетям возвращать поставщикам непроданные продукты, если документ будет доработан ко второму чтению. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев на совещании в Совете Федерации.

"При условии доработки законопроекта ко второму чтению мы поддерживаем его к принятию в первом чтении в том виде, в котором он сегодня есть", - сказал он.

"В первую очередь нам хотелось бы выделить направление скоропортящихся товаров и товаров социально важных. Мы считаем, что отдельно в законопроекте должна быть регуляторная механика, связанная с этим направлением. У нас должен быть утвержден конкретный список случаев, когда возврат должен быть возможен", - сказал он.

"Достаточно много случаев, когда необходимо вернуть товар. Мы считаем, что этот перечень должен быть... конкретизирован в четком закрытом режиме", - добавил он.

По словам замминистра, возможность возврата связана с моделью управления и маркетинговым подходом с точки зрения изъятия с полки товара с маленьким сроком годности.

"Мы часто встречаем срок годности 5 суток, 7 суток. Конечно, очень неправильно, чтобы на полке осталось 20% такого товара. Потребитель видит, что срок остался полтора-двое суток. Конечно, надо дать возможность производителю, переработчику вовремя этот ассортимент менять, чтобы потребитель всегда видел на полке в должном объеме свежую, понятную продукцию. На наш взгляд, нужно позволить, когда это добровольная история, абсолютно правильная, дать такую возможность, если сам переработчик с этим согласен, если в структуре его управления такая бизнес-модель присутствует", - подытожил Лебедев.

Позиция Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ относит вопрос возврата торговыми сетями непроданных продуктов к саморегулируемым, считая, что законодательный запрет несет риски для сетей и производителей.

По мнению министерства, затраты, связанные с запретом на возврат поставщикам непроданных продуктов, могут привести к повышению цен на продовольственные товары. Негативные последствия могут коснуться и самих поставщиков. Так, жесткий запрет заставит сети пересмотреть договорную политику, чтобы избежать потерь. В итоге сети могут сократить ассортимент, снизить объемы заказа, закупать товар дроблеными партиями, что увеличит транзакционные издержки поставщиков, считает Минэкономиразвития.

Законопроект

В январе 2018 года группа парламентариев во главе с Ириной Яровой внесли в Госдуму законопроект, запрещающий сетям навязывать поставщикам условия о возврате товаров, не проданных по истечении определенного срока (за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством).

Авторы законопроекта предлагают исключить это требование и вместо него прописать в законе запрет "заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока".

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