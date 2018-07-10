В АКРА считают, что повышение коэффициентов риска не приведет к удорожанию потребкредитов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Повышение Банком России коэффициентов риска по потребительским кредитам не приведет к удорожанию этих ссуд для населения. Такое мнение высказала ТАСС замдиректора группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова.

"Повышение коэффициентов риска не будет способствовать удорожанию необеспеченных кредитов населению. Чем выше процентная ставка по кредиту, тем больше его выдача будет "давить" на нормативы достаточности капитала банков, а им это невыгодно", - объяснила она.

В то же время банки не готовы снижать ставки, учитывая сжатие процентной маржи в секторе, добавила Носова: "Вероятнее всего, банки станут более избирательными: процент одобрения необеспеченных кредитов физлицам снизится".

ЦБ повысит с 1 сентября коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от значения полной стоимости кредита. Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10-15% ЦБ установит коэффициент риска 130% (на текущий момент - 100%); со значением 15-20% - коэффициент риска 150% (на текущий момент - 110%); со значением 20-25% - коэффициент риска 180% (на текущий момент - 120%); со значением 25-30% - коэффициент риска 200% (на текущий момент - 140%), сообщил во вторник Центробанк.

ЦБ не допустит перегрева

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не допустит перегрева на рынке потребительского кредитования. По ее мнению, оно должно повышаться темпами, сопоставимым с увеличением доходов населения и с темпами прироста кредитов реальному сектору экономики.

Рост задолженности, превышающий рост доходов населения (5% в январе - мае 2018 года), "способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой", сообщил регулятор во вторник. Ряд крупнейших розничных банков выдают кредиты активнее заявленных в начале года прогнозов, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года, опасается ЦБ. По данным на 1 июня 2018 года, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15,7%, а в первом квартале 2018 года - 17,8% в годовом выражении, и темпы будут ускоряться, обеспокоен Банк России.

Повышение коэффициентов риска позволит обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, и при этом не увеличивать закредитованность населения, заключил ЦБ.