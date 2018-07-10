Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"ФК Открытие" не обсуждает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ

Экономика и бизнес
10 июля, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее агентство Reuters сообщило, что передача акций может состояться для докапитализации госкорпорации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" не обсуждает возможность передачи акций ВТБ в собственность Внешэкономбанка для докапитализации госкорпорации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на два источника в госбанках и одного федерального чиновника сообщило, что правительство РФ рассматривает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку "ФК Открытие", для докапитализации госкорпорации.

"Мы не обсуждаем такую идею", - сказал собеседник агентства.

На момент публикации материала пресс-служба ВЭБ не ответила на запрос ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ВЭБ рассчитывает получить в рамках докапитализации около 1 трлн рублей в течение пяти лет. Пресс-служба ВЭБ, в свою очередь, заявила, что пока преждевременно обсуждать сумму докапитализации. Официальный представитель Минфина отметил, что объем докапитализации будет зависеть от целей и задач госкорпорации, которые сейчас обсуждаются.

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов говорил, что часть средств Фонда развития инфраструктуры может быть направлена на докапитализацию госкорпорации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
6
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри России
7
Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!