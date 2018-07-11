"Восточный порт" в Приморье установил абсолютный рекорд по перевалке угля

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России специализированный порт АО "Восточный порт" за полгода перевалил 12,3 млн т экспортного угля премиального качества, на 5% превысив объем за аналогичный период 2017 года. Это стало абсолютным рекордом предприятия за всю его историю, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", за шесть месяцев текущего года перевалил 12,3 млн т экспортного угля премиального качества, на 5% превысив объем за аналогичный период 2017 года (11,6 млн т угля). Достигнутые показатели стали абсолютным рекордом за всю историю деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

С января по июнь 2018 года в "Восточном порту" выгрузили 161,4 тыс. полувагонов угля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 19 процентных пунктов - с 59% (93,7 тыс.) до 78% (125,6 тыс.). В июне 2018 года обработано более 27 тыс. полувагонов, что на 2% больше, чем в июне 2017 года (более 24 тыс. полувагонов).

Другим знаковым показателем полугодия стал зафиксированный 6 апреля рекорд по суточной выгрузке в зимний период - 1 117 полувагонов, что превышает норму ОАО "РЖД" в 1 070 полувагонов. Общий объем выгрузки 6 апреля превысил 82,8 тыс. т угля.

С начала 2018 года уголь отправлен в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 36%.