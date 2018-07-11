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Продажи российских сервисных роботов с 2016 года выросли вдвое

Экономика и бизнес
11 июля, 10:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Такие машины все больше используются в образовании и медицине, а одним из самых перспективных направлений является беспилотный транспорт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Продажи российских роботов, которые используются в сфере услуг, образовании, медицине, с 2016 года выросли вдвое. Об этом рассказала в среду на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге вице-президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

"Нет единой унифицированной системы сбора статистики о продажах, но, по тем данным, которые у нас есть, по сравнению с 2016 годом продажи российских сервисных компаний увеличились на 50%. Превалирует профессиональная робототехника. <…> Основные сегменты российского рынка сервисных роботов - это в первую очередь роботы для работы в общественных местах: для отелей, ресторанов, банков", - сказала она.

Конюховская добавила, что сервисные роботы все больше используются в образовании и медицине, а одним из самых перспективных направлений является беспилотный транспорт, в том числе - разработка программного обеспечения для манипуляторов. "Беспилотные технологии используются в логистике, сельском хозяйстве, и это направление является очень перспективным в связи с нашими географическими особенностями", - пояснила он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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