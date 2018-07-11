Строительство магистрали Москва - Казань могут начать после утверждения плана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань может начаться после утверждения магистрального плана по инфраструктуре, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин в кулуарах выставки ИННОПРОМ-2018.

"Правительство сейчас принимает решение о транспортном плане, после этого можно сказать о сроках начала строительства - в каком месяце и в каком объеме, - сказал он. - 1 октября он должен быть утвержден, а отдельные решения могут быть приняты и раньше".

Стоимость ВСМ Москва - Казань составляет 1,6 трлн рублей, сообщал ранее Мишарин ТАСС. В финансировании проекта участие также примет консорциум "Немецкая инициатива" (в него, в том числе входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn). На этой неделе стало известно, что консорциум сохраняет предложения по финансированию высокоскоростной магистрали Москва - Казань, несмотря на рост ожидаемой стоимости проекта.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее глава РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 годов.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что магистральный план развития и модернизации транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы должен быть подготовлен и направлен в правительство в августе.

В план войдут меры развития инфраструктуры, озвученные в новом майском указе президента РФ Владимира Путина. Всего таких проектов в сфере транспорта девять: увеличение межрегиональных перелетов, минуя Москву, до половины; развитие Севморпути (увеличение объема грузов до 80 млн т к 2024 году); развитие мощностей морских портов; автодорога Европа - Западный Китай; развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. Также в план входят сокращение до семи дней срока доставки контейнеров из Владивостока до Западной границы РФ, развитие Московского транспортного узла, строительства первого этапа ВСМ Москва - Казань (от Москвы до Владимира), увеличение транзитного потока контейнеров в четыре раза и развитие внутренних водных путей.